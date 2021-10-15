Samsung и LG разработали первый эко-генератор для кораблей

Samsung и LG разработали первый эко-генератор для кораблей

13.10.2021 14:31

Укринформ

Samsung Heavy Industries Co., подразделение южнокорейской компании Samsung, занимающееся кораблестроением, разработал первый в мире экологический термоэлектрический генератор для судов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что экогенератор разработан совместно с крупной местной компанией по производству электроники LG Innotek Co.

Само устройство вырабатывает электроэнергию, будучи установленным на поверхности оборудования, которое производит тепло, например, на судовых двигателях.

В Samsung Heavy Industries Co. добавили, что термоэлектрический генератор поможет уменьшить стоимость топлива и выбросы углекислого газа на судах.

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Компания уже заявила о подписании соглашения с японской судоходной компанией NYK Line относительно доставки в декабре одного из таких устройств для СПГ-перевозчика.

Как сообщал Укринформ, военно-морские силы США испытывают новый беспилотный корабль, оснащенный источниками солнечной энергии и большим количеством электроники.

Фото: Yonhap

По материалам: Укринформ