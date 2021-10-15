Samsung и LG разработали первый эко-генератор для кораблей
Samsung и LG разработали первый эко-генератор для кораблей
13.10.2021 14:31
Укринформ
Samsung Heavy Industries Co., подразделение южнокорейской компании Samsung, занимающееся кораблестроением, разработал первый в мире экологический термоэлектрический генератор для судов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что экогенератор разработан совместно с крупной местной компанией по производству электроники LG Innotek Co.
Само устройство вырабатывает электроэнергию, будучи установленным на поверхности оборудования, которое производит тепло, например, на судовых двигателях.
В Samsung Heavy Industries Co. добавили, что термоэлектрический генератор поможет уменьшить стоимость топлива и выбросы углекислого газа на судах.
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Компания уже заявила о подписании соглашения с японской судоходной компанией NYK Line относительно доставки в декабре одного из таких устройств для СПГ-перевозчика.
Как сообщал Укринформ, военно-морские силы США испытывают новый беспилотный корабль, оснащенный источниками солнечной энергии и большим количеством электроники.
Фото: Yonhap
По материалам: Укринформ