Apple может анонсировать следующее поколение компьютеров Mac в конце этого месяца

Apple уже приглашает всех на мероприятие «Unleashed». Ожидается, что во время конференции будет анонсировано следующее поколение MacBook. Также возможна премьера новой системы для персональных компьютеров Apple.

Осень всегда была для Apple очень загруженной. На данный уже представлены Apple Watch Series 7, iPad и новая система iOS 15. Вершиной на торте, конечно же, стала премьера iPhone 13. Как оказалось, последнее слово Apple еще не сказала, пишет Первая Лента.

Гигант из Купертино объявил о следующей конференции. Какие именно продукты увидят свет на нем, пока не сказано. Однако вы можете догадаться, что это будет популярное семейство Mac.

Apple объявила миру, что 18 октября состоится мероприятие «Unleashed»,на котором, вероятно, представят новое поколение ноутбуков и настольных компьютеров. В прошлом году были представлены новые версии MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini и iMac.

Неофициально говорится, что новое поколение компьютеров Mac будет оснащено другим процессором из серии M1. О нем пока мало что известно, кроме того, что он должен быть быстрее своего предшественника.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз хочет подать в суд на Apple.