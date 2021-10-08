Google хочет использовать ИИ для более эффективного управления светофорами

Технологический гигант планирует использовать искусственный интеллект для улучшения работы светофоров на перекрестках. Решение приведет к сокращению времени простоя транспортных средств и, следовательно, уменьшению загрязнения.

Технологический магнат в сотрудничестве с израильской компанией, отвечающей за обслуживание инфраструктуры, решил использовать искусственный интеллект для повышения эффективности светофоров. В муниципалитетах Хайфа и Беэр-Сева был проведен ряд исследований и наблюдений за стандартным транспортным потоком на перекрестках. Собранные таким образом данные затем отправлялись в искусственный интеллект для анализа и внесения любых поправок, которые могли бы улучшить работу фонарей, пишет Первая Лента.

Согласно официальной позиции Google, решение уже поспособствовало изменениям, в результате которых сократились остановки машин на сигналах. По предварительным расчетам, искусственный интеллект может снизить расход топлива в некоторых местах до 20 процентов. Это, конечно, автоматически переводится в количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух.

Такие хорошие результаты могут привести к более широкому применению этой технологии в будущем. Теперь Google хочет протестировать современный метод в других загрязненных агломерациях.

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