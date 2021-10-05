Китай приостановил исследования на Марсе

05.10.2021 13:24

Укринформ

Китайский марсоход и орбитальный аппарат приостановили исследования на Красной планете, поскольку сейчас усилилось солнечное электромагнитное излучение, которое может нарушить связь между зондами и Землей.

Об этом сообщило во вторник Национальное космическое управление Китая, передает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

Каждые два года Марс и Земля оказываются по разные стороны от Солнца на расстоянии 394 миллиона километров в так называемом солнечном соединении Марса.

Марс находится достаточно близко к Солнцу, чтобы оно мешало радиосвязи между двумя планетами. Солнце мешает связи, поскольку является основным излучателем радиоволн, а ионизированный газ, составляющий его гигантскую корону, действует как барьер для радиосигналов.

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Отмечается, что данный период закончится в середине октября, после чего два зонда возобновят связь с Землей и продолжат научные исследования на Красной планете.

Как сообщал Укринформ, космическая миссия «Тяньвень-1», которая состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, стартовала с космодрома Вэньчан, в провинции Хайнань, на юге Китая, 23 июля 2020 года.

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15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе. Шестиколесный планетоход, который передвигается и питается от солнечных батарей, весит около 240 килограммов.

По материалам: Укринформ