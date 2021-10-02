Аппарат BepiColombo показал первые снимки поверхности Меркурия

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02.10.2021 20:01

Укринформ

Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA), передает Укринформ.

BepiColombo сфотографировал Меркурий 1 октября 2021 года, когда пролетал над планетой для маневра гравитации.

Снимки северного полушария планеты были сделаны с расстояния 2420 км. На них видны крупные кратеры.

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Эта совместная европейско-японская миссия состоит из трех компонентов: Mercury Transfer Module (MTM) — двигательная установка, сконструированная ESA; Mercury Planetary Orbiter (MPO) — построен ESA; Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) — построен JAXA.

Фото: ESA

Как сообщал Укринформ, запуск миссии успешно осуществлен 20 октября 2018 года, прибытие к Меркурию планируется в декабре 2025 года, после облета Земли, двух облетов Венеры и шести облетов Меркурия.

Первый гравитационный маневр возле Земли был сделан в апреле 2020 года, в октябре 2020 BepiColombo впервые пролетел возле Венеры, а 11 августа 2021 года состоялся второй и последний гравитационный маневр возле Венеры.

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Планируется, что аппараты выйдут на орбиту Меркурия 5 декабря 2025 года, Mio и MPO отделятся и на протяжении года будут исследовать планету, после чего возможно продление миссии еще на год.

Миссия должна исследовать происхождение и эволюцию планеты, ее форму, структуру, поверхность, геологию, состав и кратеры, состав и изменения в экзосфере планеты, магнитосферу, происхождение магнитного поля Меркурия и др.

Фото: ESA

По материалам: Укринформ