Украина впервые будет представлена ​​на одной из наибольших IТ-конференций в Лиссабоне

Украина впервые будет представлена ​​на одной из наибольших IТ-конференций в Лиссабоне

30.09.2021 13:29

Укринформ

Украина впервые официально будет представлена ​​на одной из наибольших IТ-конференций — Web Summit в Лиссабоне.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«За два года нам удалось создать продукты и инициативы, которые будут представлены наравне с крупнейшими компаниями мира. Участие в Web Summit позволит рассказать миру о нашей технологической экосистеме, привлечь иностранных инвесторов и положительно повлияет на имидж Украины как IТ-государства. Ивент состоится с 1 по 4 ноября», — заявил Федоров.

Отмечается, что на Web Summit обсуждают тренды, а также то, что будет происходить в технологическом мире, делятся историями успеха.

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«Нам есть о чем рассказать и предложить другим странам: цифровые услуги, инновационные проекты и развитый IТ-сектор. Мы запускаем специальный правовой и налоговый режим Дія City, что позволит Украине стать крупнейшим IТ-хабом в Восточной Европе», — заявил Федоров.

По его словам, в Португалии 14 украинских команд представят свои стартапы инвесторам. В свою очередь, Федоров на одной из площадок Web Summit расскажет о достижениях Украины в цифровизации за последние два года. Также представит мобильное приложение и портал Дія и другие продукты экосистемы.

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«Кстати, до пандемии в 2019 году более 70 тысяч гостей посетили саммит. В прошлом году — более 100 тысяч участников из 168 стран в онлайне. Ежегодно ивент собирает не менее 2 тысяч стартапов, 1,1 тысячи инвесторов и 2,2 тыс. представителей СМИ», — отметил Федоров.

Также на WebSummit будет представлен украинский стенд.

Как сообщал Укринформ, 10 сентября Министерство цифровой трансформации представило видение реформы IТ-образования в Украине и предложения к дорожной карте.

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

По материалам: Укринформ