Южная Корея планирует запустить беспилотные аэротакси до 2035 года

29.09.2021 18:11

Укринформ

Южная Корея намерена начать тестовое использование беспилотных летающих такси к 2035 году, чтобы уменьшить заторы на улицах Сеула.

Об этом заявило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны, сообщает Укринформ со ссылкой на The Korea Times.

Министерство поделилось планами запустить массовые беспилотные аэротакси к 2035 году, до этого в течение 10 лет будут реализоваться тестовые проекты для проверки безопасности.

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После 2025 года в каждое такси будет садиться «менеджер по безопасности», с 2030 года начнется тестирование с удаленным управлением, а полностью автономные полеты начнутся только в 2035 году.

Также министерство планирует построить «вертопорты» в главных транспортных развязках Сеула, где аэротакси смогут безопасно взлетать и приземляться вертикально. Также правительство готово продолжить сотрудничество с частными компаниями для создания необходимой экосистемы для беспилотных воздушных такси.

Отмечается, что аэротакси будут летать на высоте 300-600 метров, позволяя пассажирам добираться к пунктам назначения в три раза быстрее, чем они могли бы на обычном автомобиле.

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По прогнозам министерства, глобальный рынок городских летающих автомобилей достигнет к 2040 году объема около 584 миллиардов долларов, а рынок Южной Кореи — 10,4 миллиарда.

Фото: Yonhap

По материалам: Укринформ