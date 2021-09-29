Илон Маск выступил против регулирования крипторынка

29.09.2021 10:41

Укринформ

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что правительству США не нужно регулировать рынок криптовалюты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие», — сказал Маск во время конференции Code Conference в Калифорнии.

На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, Маск ответил, что «нет».

«Я бы не сказал, что я эксперт по вопросам криптовалюты. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии», — добавил он.

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Отмечается, что в начале этого года Tesla заявила о приобретении биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов США. Уже во втором квартале стоимость этих биткоинов выросла примерно до 2,5 миллиарда долларов, когда цены на Bitcoin выросли. Однако с того времени себестоимость биткоинов снизилась вместе с другими криптовалютами.

Как сообщал Укринформ, Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире — в понедельник, 27 сентября, выросла на 5,35% — до 42 396 долл.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ