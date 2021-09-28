YouTube запретил контент, в котором оспариваются результаты выборов

28.09.2021 10:56

Укринформ

Видеохостинг YouTube теперь запрещает публиковать контент, в котором ставятся под сомнение результаты выборов после публикации официальных данных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обновленные правила видеохостинга.

Ограничения распространяются на результаты всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии.

Среди недопустимых действий — введение в заблуждение избирателей, недостоверная информация о требованиях к кандидатам, призывы к нарушению демократических процессов, распространение материалов, полученных в результате взлома, контент, ставящий под сомнение исход выборов – всех президентских в США и парламентских 2021 года в Германии.

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«Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — отмечается в правилах видеохостинга.

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Как сообщалось, в ноябре 2020 года в США прошли президентские выборы, победу в которых одержал Джо Байден.

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. СДП немцы отдали 25,7% голосов, Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (партия канцлера Ангелы Меркель) занял второе место с 18,9%. Это самый низкий результат за всю историю для блока.

Третье место получила партия "Зеленые" с 14,8%, на четвертом — Свободная демократическая партия с 11,5%, а "Альтернатива для Германии" (националистическая и право-популистская политсила) стала пятой с 10,3%.

По материалам: Укринформ