Hubble показал «галактическое око» в созвездии Весы

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27.09.2021 10:49

Укринформ

Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию спиральной галактики, находящейся в созвездии Весы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает обсерватория.

Сам космический объект расположен на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли.

На сделанном телескопом Hubble изображении NCG 5728 выглядит как элегантная спиральная галактика. Однако эта фотография не показывает, что NGC 5728 также является энергичным типом галактики, известной как Сейфертовская галактика.

Сейфертовская галактика — тип спиральных или неправильных галактик со звездообразным активным ядром, спектр излучения которого содержит многочисленные широкие разрешенные и запрещенные эмиссионные линии, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями 300-5 000 километров в секунду.

Отмечается, что открывателем NCG 5728 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за объектом 7 мая 1787 года.

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Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 и камере Advanced Camera for Surveys фотографию шарообразного звездного скопления ESO 520-21 (Palomar 6), которое находится в созвездии Змееносец.

Фото: esahubble.org

По материалам: Укринформ