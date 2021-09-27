Зеленский пригласил представителей Facebook на «Дія. Саміт»

27.09.2021 22:43

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клэггом.

Об этом сообщает ОФис Президента, передает Укринформ.

Глава государства ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клэгга с ключевыми достижениями Украины во внедрении цифровизации и недавними шагами украинской власти в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

«Цифровизация — это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которая активно воплощается. Мы оцифровываем сто процентов государственных услуг», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным. Кроме того, благодаря единому порталу государственных услуг «Дія» граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.

«Это не только наше желание — все услуги в отношении бизнеса, в отношении государства сделать доступными и комфортными для людей в цифровом формате. У нас есть реальный результат», — подчеркнул он.

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По словам главы государства, планируется расширить перечень электронных услуг в Украине: «У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины».

Владимир Зеленский отметил, что IТ-отрасль в нашей стране активно развивается и сегодня составляет 4% ВВП. «Мы хотим роста до 10% и видим в этом реальность в ближайшие два-три года», — рассказал глава государства.

Как отмечается, он добавил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. В частности, проинформировал об опыте работы Центра противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами нашего государства и помогал противостоять российскому вмешательству во время выборов в Молдове. Кроме того, в Украине работает Центр кибербезопасности, который противодействует кибератакам, прежде всего со стороны России.

Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить «Дія Саміт», который состоится в Киеве 29 ноября.

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«Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

«Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в различных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество», — отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

Вице-президент Facebook Ник Клэгг сообщил, что благодаря оперативной работе компании были сорваны 150 операций, касающиеся распространения дезинформации о пандемии COVID-19 и пресечена деятельность 18 сетей, влиявших на общественное мнение.

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В свою очередь вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предвыборная президентская кампания Владимира Зеленского была самой технологичной в мире, и ключевыми каналами коммуникации во время этой кампании были сервисы Facebook и Instagram.

«Facebook и Instagram для большого количества малых и средних компаний является ключевым источником трафика», — сказал Михаил Федоров.

Как отмечается, участники видеоконференции также обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ