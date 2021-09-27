Tesla создала дата-центр в Китае

27.09.2021 16:26

Укринформ

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что компания создала дата-центр в Китае для хранения всех данных, генерируемых его бизнесом в Китае, включая данные производства, продажи, обслуживания и зарядки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

"Вся личная информация надежно хранится в Китае без передачи за границу. Только в очень редких случаях, например, когда запасные части заказываются из-за рубежа, некоторые данные будут передаваться через границу с соответствующего разрешения", — сказал Маск в видеообращении на Всемирной конференции по вопросам интернета-2021, которая открылась в восточно-китайской провинции Чжэцзян.

Он добавил, что Tesla работает с регулирующими органами над поиском наилучшего решения для обеспечения безопасности данных.

"Безопасность данных является ключом к успеху интеллектуальных транспортных средств с сетевыми возможностями. Это не только тесно связано с интересами отдельных людей, но и имеет значение для всего общества", — сказал Маск.

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Отмечается, что в 2019 году Tesla построила свою первую гигафабрику за пределами США в Шанхае с проектной годовой производственной мощностью 500 тыс. единиц. Ожидается, что к концу этого года уровень локализации на заводе составит около 90 процентов.

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Как сообщал Укринформ, Маск заявлял, что компанія Tesla будет работать с мировыми регулирующими органами над обеспечением безопасности данных.

Фото DPA

По материалам: Укринформ