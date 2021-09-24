Ученые впервые синтезировали крахмал из углекислого газа

24.09.2021 17:19

Укринформ

Китайские ученые первыми в мире разработали метод искусственного синтеза крахмала из двуокиси углерода.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Результаты исследований, проведенных Тяньцзиньским институтом промышленной биотехнологии при Академии наук Китая, были опубликованы в пятницу в журнале Science.

Крахмал является важнейшим компонентом зерновых культур и, как правило, вырабатывается в процессе фотосинтеза. Процесс синтеза крахмала в природе включает в себя около 60 биохимических реакций и сложную физиологическую регуляцию.

Во всем мире было проведено много исследований синтеза крахмала, однако значительного прогресса достигнуто не было.

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По словам Ма Яньхэ, главы Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии, исследовательская группа разработала способ искусственного синтеза крахмала, состоящего всего из 11 основных реакций, впервые добившись полного синтеза от двуокиси углерода до молекул крахмала в лаборатории.

Было доказано, что структура синтетического крахмала точно такая же, как и структура натурального крахмала, сообщил Ма Яньхэ, который также является автором данного исследования.

Фото: Yahoo

По материалам: Укринформ