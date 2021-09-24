В Греции начали тестировать дроны для доставки лекарств

В Греции начали тестировать дроны для доставки лекарств

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22.09.2021 13:38

Укринформ

Власти греческого города Трикала начали тестировать дроны для доставки лекарств в отдаленные регионы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ekathimerini.

Красный дрон с четырьмя роторами пролетел 3 километра из Трикала, расположенного на северо-западе Греции, в Лептокарию.

Всего беспилотник совершил две остановки — когда приземлился возле аптеки и на поле одного из фермеров.

«Технологии могут дать реальные решения для реальных проблем, которые мы имеем. Сегодня мы перевозили лекарства из аптеки, завтра это может быть транспортировка лекарств для помощи в экстренном случае», — заявил мэр Трикала Димитрис Папастерджию.

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Чиновники подчеркнули, что проект по доставке дронами является чрезвычайно важным во время пандемии COVID-19, ведь он, в частности, нацелен на обслуживание людей с проблемами мобильности.

Как сообщал Укринформ, дрон австралийской компании Infravision смог распутать электрокабели, находившиеся в отдаленной и недоступной части электросети на севере Сиднея.

Фото: www.ekathimerini.com

По материалам: Укринформ