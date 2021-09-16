Китайский корабль с тремя тайкунавтами возвращается на Землю

16.09.2021 09:32

Укринформ

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12", на борту которого находятся китайские тайкунавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от основного модуля космической станции "Тяньхэ" в четверг в 8:56 утра по пекинскому времени.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Все трое космонавтов жили и работали в "Тяньхэ" в течение 90 дней, что является самым длительным пребыванием китайских тайкунавтов в космосе.

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Как пишет CGTN, ожидается, что "Шэньчжоу-12" приземлится на посадочной площадке Dongfeng в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как сообщал Укринформ, китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту состыковался на орбите со станцией «Тяньгун» 17 июня. Для КНР это девятнадцатый полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия на орбитальную станцию, которая еще строится.

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Для завершения строительства станции «Тяньгун» необходимо 11 запусков и чуть больше года..

По материалам: Укринформ