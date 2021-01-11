Технологии

Дуров призывает пользователей переходить с iOS на Android

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Дуров призывает пользователей переходить с iOS на Android

Дуров призывает пользователей переходить с iOS на Android

11.01.2021 05:28

Укринформ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал переходить с операционной системы iOS на Android.

Об этом он написал в своем блоге, отвечая на вопросы пользователей, передает Укринформ.

Дискуссия с участием Дурова началась с вопроса о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить приложения, которые вы используете, в то время, как на Android вы можете устанавливать собственные приложения в виде APK", – подчеркнул он.

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По его убеждению, переход на Android поможет рядовому пользователю сохранить информационную свободу.

"Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое малое, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации", – подчеркнул он.

Как ранее передавало агентство, недавно Дуров сообщил о том, что тенденция перехода пользователей с мессенджера WhatsApp к конкуренту Telegram заметно усилилась. Причиной стало изменение мессенджером своей политики конфиденциальности, согласно которому личные данные пользователей теперь будут передаваться его материнской компании Facebook.

По материалам: Укринформ

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