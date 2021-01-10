Технологии

Состояние Илона Маска превысило $200 миллиардов

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Состояние Илона Маска превысило $200 миллиардов

Состояние Илона Маска превысило $200 миллиардов

09.01.2021 20:05

Укринформ

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg .

По состоянию на 9 января его состояние составляют 209 миллиардов долларов.

На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос из 186 миллиардами долларов.

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На третьей строчке самых богатых людей планеты находится основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 134 миллиардами долларов.

По материалам: Укринформ

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