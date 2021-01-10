Samsung представил телевизор с одновременным просмотром контента с 4 источников

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10.01.2021 14:05

Укринформ

Компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110,99 и 88 дюймов, оснащенный функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Cnet.

Технология MicroLED обеспечивает идеальные уровни черного и высокую яркость, поскольку использует миллионы крошечных светодиодов для непосредственного создания изображения. Она потенциально лучше OLED, потому что устраняет возможность выгорания экрана, что приводит к пятнам на дисплее.

Издание отмечает, что 110-дюймовый телевизор MicroLED имеет размер четырех 55-дюймовых телевизоров, которые соединены между собой, а функция MultiView позволяет одновременно подключать несколько устройств и отображать четыре экрана одновременно. Например, пользователь может просматривать новости, фильмы и приложения на общем экране.

Компания Samsung полностью удалила рамку вокруг экрана и достигла соотношения 99,99% дисплея к корпусу телевизора. Девайс может передавать 5.1-канальный звук и оснащен функцией отслеживания объектов, чтобы следить за формами, которые движутся по экрану.

Согласно сообщению Cnet, компания представила 110-дюймовый MicroLED в Корее в прошлом месяце. Он стоит 170 миллионов вон, примерно 156 тыс. долларов.

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Во вторник на своем первом мероприятии перед выставкой CES (Международная выставка бытовой электроники) компания объявила о еще двух размерах, 99 и 88 дюймов, все три с разрешением 4K. Samsung заявляет, что телевизоры прибудут на другие рынки позже в этом году.

Фото: Samsung

По материалам: Укринформ