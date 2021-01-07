Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира

Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира

07.01.2021 21:21

Укринформ

Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Финансовое состояние Маска выросло до 185 миллиардов долларов, значительно увеличившись после роста акций Tesla на фондовых торгах.

Как сообщалось, в начале 2020 года Маск с доходом около 27 млрд долл. едва попал в число 50 богатейших людей мира.

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После того, как цена акций Tesla взлетела более чем в девять раз за последний год, собственный капитал Маска увеличился более чем на 150 млрд долл.

По материалам: Укринформ