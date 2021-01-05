1200 километров на Tesla: водитель описал плюсы и «косяки» автопилота

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05.01.2021 09:20

Укринформ

Владелец автомобиля Tesla Model 3 провел занятный эксперимент — проехал маршрут из Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно на автопилоте.

Как передает Укринформ, об этом пишет Naked Science.

Ролики с ускоренным видеорядом двух более чем шестичасовых поездок опубликованы на ютьюб-канале Whole Mars Catalog.

Их автор — счастливый обладатель Model 3, которая получила с недавним обновлением бета-версию FSD. Это означает, что теперь автомобиль способен самостоятельно ездить не только по шоссе, но и в черте города. От водителя требуется лишь задать маршрут и не убирать руки с рулевого колеса.

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Во время эксперимента проведенного Whole Mars Catalog водитель вмешивался в управление всего несколько раз: чтобы трижды заехать на зарядные станции и однажды объехать мусор на дороге. Хотя в последнем случае это была перестраховка. Как гласит подпись к первому видео, его автор решил не дожидаться, пока машина объедет препятствие — эксперимент был чреват повреждением автомобиля. Непонятный мусор валялся около бетонного отбойника, и наезд на него при скорости около 80 миль в час (128 километров в час) мог закончиться плачевно. Этот маневр виден на отметке времени 12:51 первого ролика.

Оба видео демонстрируют, как электроника Tesla переключается между режимами и насколько хорошо машина водит сама себя. В городе информационный дисплей демонстрирует окружающий мир «глазами» функции FSD. Выглядит это даже забавно — будто ребенок в реальном времени схематично набрасывает на листе дорогу, других участников движения и пешеходов. Как только Model 3 съезжает на хайвей, появляется уже давно знакомый владельцам Tesla интерфейс «автопилота». Он показывает полосу, в которой едет электромобиль, а также соседние ряды дороги с находящимися там автомобилями.

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В режиме Autopilot, когда автомобилем управляет электроника, в верхнем левом углу экрана рядом со спидометром иконка руля горит синим. По этому признаку легко можно увидеть, что большая часть видео — не подделка. Понятное дело, из-за быстрого монтажа не все моменты путешествия попали в ролик, который ускорен в 24 раза. Однако автор обещал найти способ выложить весь видеоряд для любителей искать подвох.

Сам автор роликов отмечает, что вождение Tesla функциями как Full Self-Driving, так и Autopilot не всегда идеально. Машина иногда может не самым логичным образом перестроиться или выполнить обгон. Правила дорожного движения не нарушаются, да и прямых угроз безопасности не возникает, но у водителей вокруг такое поведение может вызвать некоторое замешательство. А непредсказуемое движение в потоке — само по себе создает угрозу безопасности. Поэтому FSD уже два месяца находится в статусе бета-теста и до сих пор неясно, когда ее выпустят в полноценном формате для всех желающих.

По материалам: Укринформ