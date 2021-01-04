Работники Google создали профсоюз

04.01.2021 21:12

Укринформ

Работники компании Google и ее материнской компании Alphabet объявили о создании профсоюза – первого в истории компании.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Mobile Marketing.

Организаторы инициативы надеются, что так смогут лучше бороться за свои права в случае, если будут считать решения руководства неправильными.

"Профсоюз вытекает из лет мужественной самоорганизации работников Google", – заявила программный директор объединения Ники Ансельмо.

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Члены профсоюза Google уже присоединились к Объединению работников в сфере коммуникаций ((CWA)') – крупнейшей профсоюзной организации в США в области медиа и коммуникаций.

В компании Google пообещали взаимодействовать с членами новосозданного профсоюза.

"Конечно, наши сотрудники всегда защищали трудовые права, которые мы поддерживаем. И, как и было до этого, мы продолжим взаимодействовать непосредственно со всеми нашими сотрудниками", – заявили в компании.

По материалам: Укринформ