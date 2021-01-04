«Поймать» в воздухе: SpaceX тестирует новый способ приземления ракет

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04.01.2021 18:06

Укринформ

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что компания тестирует способ посадки ракет-носителей следующего поколения без использования опорных стоек.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

В частности, Маск в комментарии к своему твиту отметил, что SpaceX будет пытаться «поймать» в воздухе супертяжелую ракету Super Heavy с помощью специальной конструкции башни обслуживания, используемой для контроля спуска и захвата груза.

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— Erc X (@ErcXspace) December 31, 2020

Как сообщает TechCrunch, вместо посадки на сушу или морскую платформу новый способ предусматривает зацепление ракеты с помощью башенного рычага до того, как она достигнет земли.

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Согласно Engadget, этот способ требует точного позиционирования. В случае успеха SpaceX удастся обойтись без опорных стоек во время приземления ракеты. По-настоящему точная система маневрирования может даже сократить время подготовки к запуску и позволить компании перезапустить ракету без ее перемещения с места приземления.

Super Heavy – первая ступень корабля следующего поколения Starship, разработка его продолжается. SpaceX стремится разработать систему многократного использования ракет с возможностью осуществлять больше запусков, чем это позволяет серия Falcon. Это важно для таких дальнейшее миссий, как полет на Луну и Марс. Super Heavy, которая не потребует перемещения во время перезаправки, может помочь в приближении к этой цели.

Фото: SpaceX

По материалам: Укринформ