Создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд

03.01.2021 19:40

Укринформ

Турецкие ученые создали прибор, который на основе передовых оптических технологий диагностирует инфицирование коронавирусом за 10 секунд.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление на сайте Билькентского университета, на базе которого был создан прибор.

«Этим прибором можно обнаружить вирус, вызывающий заражение COVID-19, в течение максимум 10 секунд, используя образец слизистой оболочки ротовой полости», – сообщили в университете.

Принцип действия прибора, который получил название Diagnovir, основан на оптических свойствах, когда в присутствии вируса меняется цвет, а его выявление происходит с высокой вероятностью.

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"В этой системе патогены обнаруживаются в течение 10 секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора», – сообщили в Билькентском университете.

Для прибора достаточно материала из ротовой полости, а не носоглотки, что также делает его более удобным для использования.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в выявлении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство. Ученые планируют, что со временем он будет настроен таким образом, что сможет выявлять другие вирусы, не только COVID-19.

Как сообщалось, ранее в Турции был разработан тест на антиген коронавируса, альтернативный ПЦР-тесту, результат которого можно получить за 5 минут.

По материалам: Укринформ