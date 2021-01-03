Разработали прибор, считающий расходы воды дома в любой час

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03.01.2021 22:18

Укринформ

Калифорнийский стартап Nudge Systems изготовил девайс Pleco для подсчета расхода воды в домашнем хозяйстве, состоящий из четырех частей: датчика, корпуса аккумулятора, дисплея и приложения для IOS и Android.

Об этом сообщает New Atlas, передает Укринформ.

Девайс работает так: пользователь подсоединяет датчик к счетчику воды в доме с помощью ремешка. Этот сенсор передает данные в корпус аккумулятора, который транслирует данные на дисплей. Устройство использует домашнюю сеть Wi-Fi для передачи данных в облако и анализа, а программа на смартфоне отражает результаты их обработки.

Даниэла Камарго из Nudge Systems сообщила, что система работает благодаря обработке сигналов магнитного сцепления и циферблатного механизма в системе водоснабжения большинства счетчиков США.

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Алгоритмы, которые запатентовала компания, обрабатывают сигналы, поступающие с точки, откуда поставляется вода, и превращают их в данные об использовании жидкости во время принятия душа, смыва, использования крана. Устройство анализирует закономерности потока воды, в частности, скорость и продолжительность действий пользователей.

Издание отмечает, что система также способна віявлять утечки в водопроводе и предупреждать об этом пользователей. Дополнительно Pleco предоставляет данные об общем потребления воды за день, неделю и месяц, а также степени использования воды в разное время дня.

Стоимость Smart Water Pleco в США составляет 249 долларов. Также девайс требует предоплаты за обработку данных в размере 5 долларов.

По материалам: Укринформ