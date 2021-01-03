Китайский зонд с марсоходом уже преодолел 400 миллионов километров
Китайский зонд с марсоходом уже преодолел 400 миллионов километров
03.01.2021 10:59
Укринформ
Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» достигнет орбиты Красной планеты в феврале.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.
По данным Китайского национального космического управления, «Тяньвэнь-1» преодолел уже более 400 миллионов километров и, как ожидается, выйдет на орбиту Марса в следующем месяце.
После выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места для посадки, которая планируется в мае.
С момента запуска 23 июля 2020 года зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.
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Зонд «Тяньвэнь-1» весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.
По материалам: Укринформ