Технологии

Китайский зонд с марсоходом уже преодолел 400 миллионов километров

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Китайский зонд с марсоходом уже преодолел 400 миллионов километров

Китайский зонд с марсоходом уже преодолел 400 миллионов километров

03.01.2021 10:59

Укринформ

Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» достигнет орбиты Красной планеты в феврале. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

По данным Китайского национального космического управления, «Тяньвэнь-1» преодолел уже более 400 миллионов километров и, как ожидается, выйдет на орбиту Марса в следующем месяце.

После выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места для посадки, которая планируется в мае.

С момента запуска 23 июля 2020 года зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.

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Зонд «Тяньвэнь-1» весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.

По материалам: Укринформ

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