Херсонская область получила роботизированную станцию для ПЦР-исследований

31.12.2020 13:39

Укринформ

Херсонщина получила роботизированную станцию ​​для проведения ПЦР-исследований.

Об этом в четверг на брифинге сообщил и.о. генерального директора Херсонского областного лабораторного центра Минздрава Юрий Ромаскевич, передает корреспондент Укринформа.

«Хотел бы также проинформировать общественность о том, что сегодня мы получили новую роботизированную станцию ​​для проведения ПЦР-исследований, это очень высокотехнологичное оборудование, которое полностью исключает вмешательство человека (мы до этого вручную раскапывали материал, ставили на выделение, отдельно клали на амплификацию)», – сказал Ромаскевич.

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Как сообщил Ромаскевич в разговоре с корреспондентом агентства, новое оборудование канадского производства, после введения его в эксплуатацию лаборатория сможет проводить при необходимости до 3 тысяч ПЦР-исследований в сутки. Сейчас здесь могут проводить максимально 1800 ПЦР-исследований.

По словам и.о. генерального директора областного лабцентра, стоимость оборудования – 2,8 млн гривень и его приобрели за бюджетные средства.

«По графику во вторник-среду приезжают инженеры, которые должны установить станцию, проведут обучение для наших специалистов и уже, я думаю, в среду-четверг мы ее запустим в эксплуатацию», – сказал Ромаскевич.

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Таких станций в Украине всего четыре и одна из них – на Херсонщине, подчеркнул он. И отметил, что станцию ​​смогут использовать и для других ПЦР-исследований, не только для выявления больных COVID-19.

Сейчас в лабцентре специалисты работают в две смены.

По словам Ромаскевича, после введения в эксплуатацию нового оборудования, в лабцентре смогут перераспределить человеческие ресурсы, в частности, для организации своевременной выдачи отрицательных результатов ПЦР-исследований (положительные выдают оперативно). Он пояснил, что с выдачей отрицательных результатов до сих пор существует проблема, несмотря на введение электронной системы мониторинга ПЦР-тестирований, поскольку электронная система зависит от того, введены ли правильно все данные семейным врачом в электронном направлении – сейчас с этим еще есть проблемы. «Пока систему отработаем еще пройдет время, но львиную долю результатов мы все же направляем так (с помощью электронной системы – ред.)», – рассказал Ромаскевич.

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Как сообщил Ромаскевич во время брифинга, за последние сутки в области проведено 1030 ПЦР-исследований, зафиксировано 255 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас в области 17 727 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Из них 8765 человек побороли болезнь; 8504 человека инфицированы COVID-19; 458 человек умерли.

В Украине по состоянию на 31 декабря лабораторно подтверждено 1 055 047 случаев COVID-19, из них за сутки – 9 699.

Фото: herson.depo.ua

По материалам: Укринформ