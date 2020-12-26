NASA испытало новейший компактный луноход

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26.12.2020 07:50

Укринформ

В исследовательском центре NASA во Флориде успешно прошли испытания новой модели компактного лунохода, созданного частной компанией.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

"Исследователи в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде недавно испытали новый роботизированный вездеход в 120-тонном контейнере с камнями и пылью реголита, что симулирует поверхность Луны. Четырехколесный CubeRover преодолел дюны абразивной пыли, развернулся на месте после чего двигался вверх-вниз крутыми стенами траншеи и провел свыше 150 испытаний мобильности", – утверждает NASA.

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Отмечается, что испытуемый вездеход имеет стандартизированный размер, что облегчает его доставку в космос.

"Коммерческое развитие малых вездеходов позволяет инженерам, предпринимателям и ученым испытывать новые, имеющиеся и рискованные концепты сначала на Земле, а затем — на Луне. Вездеходы CubeRovers первыми продемонстрировали ряд возможностей, таких как перезарядка от централизованного источника питания в среде реголита, восстановление поверхностных материалов и создание локальной коммуникационной инфраструктуры", – объясняет космическое агентство.

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NASA утверждает, что "стандартизированный дизайн вездехода создает возможности для проведения целого ряда миссий, расширят научную, исследовательскую и коммерческую деятельность на Луне".

"Вездеходы CubeRovers легкие (около 4,5 кг) и имеют относительно низкие затраты на запуск и разработку. Это существенно снижает затраты на полет и делает CubeRovers идеальной платформой для миссий по демонстрации технологий", – рассказал Майк Провензано, директор по планетарной мобильности компании Astrobotic, которая создала вездеход.

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В агентстве напомнили, что в рамках программы "Артемида" планируют уже со следующего года начать регулярный запуск десятков научных экспериментов и технологий на поверхность Луны, а в 2024 году доставить к спутнику Земли человека.

Фото: NASA/Kim Shiflett

По материалам: Укринформ