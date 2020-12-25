В Калифорнии со следующего года запускают службу доставки без водителей

В Калифорнии со следующего года запускают службу доставки без водителей

25.12.2020 19:34

Укринформ

Стартап Nuro планирует запуск робототехники, которая со следующего года в Калифорнии будет доставлять покупателям товары без человека за рулем.

Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.

Японская компания Softbank, финансирующая стартап Nuro, получила разрешение на открытие коммерческой службы доставки без водителей в Калифорнии. Она тестировала автомобили R2 в штате раньше, а после получения разрешения сможет взимать плату за свои услуги.

Автомобили R2 компания разработала для автономной работы без водителя и пассажиров. R2 использует радиолокационные, телевизионные и 360-градусные камеры для управления собственным движением. Транспортные средства фирмы имеют ограничения в скорости до 56 км/ч, и могут ездить только при ясной погоде.

Машина состоит из двух отделений с регулируемой температурой для доставки. После того как покупатель введет код, дверь R2 открывается и пользователь может забрать заказ.

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Как отмечает издание, в ходе предварительного судебного разбирательства по получению разрешения в Хьюстоне, штат Техас, R2 доставил пиццу от компании Domino's, бакалею от сети супермаркетов Kroger и товары для сети магазинов Walmart.

Профессор Дэвид Бейли из Бирмингемского университета сказал, что «сначала технология будет иметь строгие ограничения, пока ее тщательно ни проверят. Например, транспортные средства смогут ездить только по улицам города с ограничением скорости в 56 км/ч, а меньшие боты для доставки Nuro будут иметь ограничения до 40 км/ч».

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Nuro – не единственная компания, тестирующая формат доставки без водителей. В октябре автономные такси начали работать в Фениксе, штат Аризона, в рамках услуги Waymo от Google. Подобный сервис, который финансируется интернет-гигантом Alibaba, тестируют в крупнейшем городе Китая – Шанхае.

Фото: Nuro

По материалам: Укринформ