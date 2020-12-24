Hyundai случайно «слил» данные нового электрокара-внедорожника

24.12.2020 16:58

Укринформ

Южнокорейская компания Hyundai случайно обнародовала данные нового электрического внедорожника IONIQ 5, который она планирует представить в начале года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Длина IONIQ 5 составляет 4,46 м, ширина – 1,89 м, а высота -1,6 м.

Внутри автомобиля будет установлен электрический аккумулятор с мощностью в 230 кВт, что позволит электрокару проехать до 450 км. Автомобиль сможет зарядиться с 20% до 80% всего за 15 минут благодаря 800-вольтовой зарядке.

Внедорожник может разогнаться до «сотни» за 5,2 секунды.

Ожидается, что представление IONIQ 5 состоится в феврале 2021 года.

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По материалам: Укринформ