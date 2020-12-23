В Японии будут бороться с онлайн-буллингом с помощью искусственного интеллекта
В Японии будут бороться с онлайн-буллингом с помощью искусственного интеллекта
23.12.2020 10:47
Укринформ
Один из крупнейших интернет-порталов Японии Yahoo Japan будет удалять оскорбительные комментарии на всех своих сайтах с помощью искусственного интеллекта.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Компания позже опубликует список высказываний, которые будут считаться примером буллинга.
Искусственный интеллект станет автоматически удалять оскорбительные посты с сайтов Yahoo Japan. Даже если пользователь, написавший оскорбительный пост, зарегистрирует новый аккаунт, его аккаунт все равно будет заблокирован.
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Для обеспечения свободы высказываний Yahoo Japan станет рассматривать жалобы на удаленные посты.
На такой шаг компания пошла после смерти популярной японской актрисы, которую травили в соцсетях.
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Как сообщал Укринформ, технический директор компании Facebook Майк Шрупфер заявил, что специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта находит 94,7% контента с риторикой ненависти, который удаляется с платформы.
По материалам: Укринформ