Технологии

В Японии будут бороться с онлайн-буллингом с помощью искусственного интеллекта

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В Японии будут бороться с онлайн-буллингом с помощью искусственного интеллекта

В Японии будут бороться с онлайн-буллингом с помощью искусственного интеллекта

23.12.2020 10:47

Укринформ

Один из крупнейших интернет-порталов Японии Yahoo Japan будет удалять оскорбительные комментарии на всех своих сайтах с помощью искусственного интеллекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

Компания позже опубликует список высказываний, которые будут считаться примером буллинга.

Искусственный интеллект станет автоматически удалять оскорбительные посты с сайтов Yahoo Japan. Даже если пользователь, написавший оскорбительный пост, зарегистрирует новый аккаунт, его аккаунт все равно будет заблокирован.

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Для обеспечения свободы высказываний Yahoo Japan станет рассматривать жалобы на удаленные посты.

На такой шаг компания пошла после смерти популярной японской актрисы, которую травили в соцсетях.

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Как сообщал Укринформ, технический директор компании Facebook Майк Шрупфер заявил, что специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта находит 94,7% контента с риторикой ненависти, который удаляется с платформы.

По материалам: Укринформ

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