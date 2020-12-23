McLaren представил новый гиперкар – всего 15 экземпляров

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23.12.2020 13:52

Укринформ

Компания McLaren представила новый мощный спортивный автомобиль 2021 McLaren Sabre.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.

Всего в мире изготовят 15 эксклюзивных экземпляров, однако они будут доступны только на американском рынке.

Внутри спорткара установлен 4-литровый двойной турбодвигатель V8 с мощностью 842 лошадиные силы и крутящим моментом в 590 Нм.

Это позволит двухместному автомобилю разгоняться до фантастических 351 км и сделало гиперкар самым быстрым в истории McLaren.

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Отмечается, что несмотря на отсутствие цены одной модели 2021 McLaren Sabre, ожидается, что она будет стоить намного больше своего предшественника Senna со стоимостью в 1,43 миллиона долларов США.

Как сообщал Укринформ, итальянский автопроизводитель Pagani представил новый спортивный автомобиль премиум-класса Pagani Huayra Tricolore.

Фото: McLaren

По материалам: Укринформ