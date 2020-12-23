McLaren представил новый гиперкар – всего 15 экземпляров
McLaren представил новый гиперкар – всего 15 экземпляров
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23.12.2020 13:52
Укринформ
Компания McLaren представила новый мощный спортивный автомобиль 2021 McLaren Sabre.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал CarBuzz.
Всего в мире изготовят 15 эксклюзивных экземпляров, однако они будут доступны только на американском рынке.
Внутри спорткара установлен 4-литровый двойной турбодвигатель V8 с мощностью 842 лошадиные силы и крутящим моментом в 590 Нм.
Это позволит двухместному автомобилю разгоняться до фантастических 351 км и сделало гиперкар самым быстрым в истории McLaren.
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Отмечается, что несмотря на отсутствие цены одной модели 2021 McLaren Sabre, ожидается, что она будет стоить намного больше своего предшественника Senna со стоимостью в 1,43 миллиона долларов США.
Как сообщал Укринформ, итальянский автопроизводитель Pagani представил новый спортивный автомобиль премиум-класса Pagani Huayra Tricolore.
Фото: McLaren
По материалам: Укринформ