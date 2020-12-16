Китайский зонд готов вернуться на Землю с лунным грунтом

Китайский зонд готов вернуться на Землю с лунным грунтом

16.12.2020 13:41

Укринформ

Беспилотный китайский космический аппарат «Чаньэ-5» готов к возвращению на Землю с образцами лунного грунта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает АР.

Ожидается, что зонд приземлится в районе Сицзиван в регионе Внутренней Монголии на севере Китая поздно ночью в среду или в начале следующих суток.

Отмечается, что возвращение капсулы на Землю может быть осложнено из-за ее небольшого размера, снегопада и темноты.

Как пишет Синьхуа, команда несколько раз провела обучение на месте возможного приземления, проверив способности для ночного поиска и работу оборудования.

Размер капсулы зонда «Чаньэ-5» составляет лишь одну седьмую от габаритов китайского пилотируемого космического корабля, при этом площадь района приземления – в 16 раз больше, что затрудняет поиск капсулы.

По словам представителя поисковой группы Бянь Ханьчена, для возвращения капсулы на Землю применяется схема с двойным погружением в атмосферу по траектории, напоминающей пускание камней по воде. Это усложняет управление и увеличивает площадь поиска.

После обработки данные с радаров будут переданы экипажам вертолетов и автомобилей, которые будут вести поиск капсулы.

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К началу операции поисковая группа провела около 30 съемок местности в районе приземления.

«Чаньэ-5» – одна из самых сложных миссий в истории освоения космоса в Китае. Кроме того, «Чаньэ-5» стала первой за последние более 40 лет лунной миссией в мире.

Зонд «Чаньэ-5» был запущен 24 ноября. 1 декабря посадочно-взлетный комплекс зонда выполнил посадку севернее пика Рюмкер в Океане Бурь на видимой стороне Луны.

По материалам: Укринформ