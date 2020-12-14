Капсулу «Хаябуса-2» открыли и обнаружили там черноватые песчинки

Капсулу «Хаябуса-2» открыли и обнаружили там черноватые песчинки

14.12.2020 16:37

Укринформ

Ученые Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) обнаружили песчинки в капсуле, выпущенной космическим зондом «Хаябуса-2».

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Стало известно, что ученые вскрыли капсулу и подтвердили, что она содержит многочисленные черноватые песчинки.

Отмечается, что зонд «Хаябуса-2» дважды совершал посадку на астероид Рюгу для сбора образцов. Однако только сейчас впервые было подтверждено, что в капсуле действительно имеется содержимое.

Ученые планируют приступить к анализу образцов после составления подробного описания – процесса, который, по их словам, займет 6 месяцев.

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Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе капсула, выпущенная космическим зондом «Хаябуса-2» японского Агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA), прибыла в Институт космоса и астронавтики JAXA в городе Сагамихара недалеко от Токио.

По материалам: Укринформ