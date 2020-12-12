Украина может за 3-4 года стать мировым лидером по цифровой трансформации – Федоров

Украина может за 3-4 года стать мировым лидером по цифровой трансформации – Федоров

11.12.2020 16:03

Укринформ

В Украине сейчас есть все условия для того, чтобы стать мировым лидером по цифровой трансформации до 2023-2024 годов.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.

"Очень важно иметь, во-первых, понятное видение того, как стать самым удобным государством для людей и бизнеса, во-вторых, иметь поддержку и власти, и бизнеса, и общественности, в-третьих, иметь операционную способность сделать этот прыжок. Пока у нас есть все компоненты. Поэтому я думаю, что все получится, и в 2023 -2024 году Украина станет мировым лидером по цифровой трансформации", – отметил Федоров.

Он добавил, что страны конкурируют между собой за людей, поэтому единственная стратегия Украины по достижению мирового лидерства в ІТ-сфере – стать самой удобной страной в мире для ведения бизнеса. Федоров отметил, что Украина уже много сделала для этого: запущена одна из самых быстрых в мире регистраций ФЛП, сокращена и упрощена процедура регистрации ООО, Минцифры уже разработало и представило на рассмотрение парламента законопроекты, необходимые для запуска виртуальной бизнес-страны Дія.City с упрощенной системой налогообложения. "Нам нужно быстрее, проще, удобнее делать все государственные услуги, которые на сегодня есть в нашем государстве. Для этого нужно упрощать все процедуры, быстрее развивать цифровое государство с точки зрения реестров и киберзащиты, максимально делать реинжениринг всех процессов, максимально покрывать всю страну интернетом ", – пояснил Федоров.

Вице-премьер добавил, что вместе с упрощением ведения бизнеса в стране Минцифры работает над развитием образования в цифровой сфере и предпринимательской отрасли. В частности: почти 90 высших учебных заведений преподают предмет "инновационное предпринимательство" в текущем семестре, со следующего семестра этот предмет начнут преподавать также в школах, кроме этого на платформе "Дія.Цифрова освіта" получают знания почти 500 млн пользователей. Минцифры инициировало увеличение бюджетных мест для учебных направлений, касающихся ІТ-сектора.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции 18 сентября 2019 года.

Позже Федоров представил команду и цели Минцифры на ближайшие 5 лет: перевести 100% государственных услуг в онлайн, покрыть 95% территории Украины скоростным интернетом, увеличить долю ІТ-сектора в ВВП страны до 10% и научить цифровой грамотности 6 млн украинцев.

По материалам: Укринформ