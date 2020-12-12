В Японии тестируют устройство для COVID-дезинфекции багажных тележек

В Японии тестируют устройство для COVID-дезинфекции багажных тележек

11.12.2020 17:04

Укринформ

В японском международном аэропорту Кансай начали тестировать устройство, которое дезинфицирует тележки для багажа, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

Для дезинфекции используется ультрафиолетовое излучение. Устройство может дезинфицировать 10 тележек для багажа одновременно за 90 секунд.

Пассажиры смогут увидеть, когда в последний раз багажную тележку дезинфицировали, просканировав QR-код, который находится в самой тележке.

В ходе тестового периода, который продлится до марта, будут использованы около 1200 багажных тележек.

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В аэропорту надеются, что это устройство сможет помочь пассажирам чувствовать себя более безопасно на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано 70720319 случаев коронавируса. 49148966 человек выздоровели, 1588438 – умерли.

Фото: Kyodo

По материалам: Укринформ