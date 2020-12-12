Стриминговая платформа Twitch запретит «смайлы ненависти»

12.12.2020 14:04

Укринформ

Стриминговий сервис Twitch обновляет правила поведения пользователей в целях борьбы с проявлениями расизма и сексуальными домогательствами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Polygon.

«Ненавистнические действия и домогательства всегда были запрещены, но мы добавили больше деталей, объясняют, какое поведение подпадает под эти категории», – отмечают в компании.

Например, нарушением правил поведения пользователей теперь будут считать «подстрекательство к DDoS-атакам на профили в социальных сетях другого лица» или демонстрация флага Конфедерации, который считается символом рабства.

Twitch заявил, что будет жестко регулировать аккаунты людей, которые применяют определенные комбинации смайлов.

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Представитель Twitch заявил, что сервис не будет блокировать пользователей за использование одного смайлика; однако в обновленных правилах приводятся конкретные оскорбительные их комбинации, за которые аккаунты будут блокировать.

Новые правила вступят в силу 22 января 2021 года.

По материалам: Укринформ