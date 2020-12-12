Facebook и YouTube будут удалять террористический контент

12.12.2020 08:42

Укринформ

Согласно новому решению Евросоюза Facebook и YouTube обязаны удалять контент с террористическим содержанием в течение часа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает DPA International.

"Со времен терактов в Париже мы ставили безопасность европейцев на главное место повестки дня ЕС. Для защиты наших границ и предотвращения терроризма. Теперь мы добавили еще один кусок к головоломке: выключите террористический контент! ", – говорится в сообщении "Европейской народной партии" на ее странице в Twitter.

Отмечается, что иначе социальные платформы ждут штрафы – по новому соглашению, достигнутому 10 декабря Европейским парламентом, странами Евросоюза и Европейской комиссией.

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Требование об удалении контента также может поступать от властей другой страны ЕС. Норма будет применяться ко всем компаниям, которые предоставляют интернет-услуги, независимо от того, находятся ли они в Евросоюзе.

В издании добавили, что эти планы должны быть официально одобрены странами ЕС и парламентом.

По материалам: Укринформ