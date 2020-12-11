Во Франции на €135 миллионов оштрафовали Google и Amazon

Во Франции на €135 миллионов оштрафовали Google и Amazon

10.12.2020 12:27

Укринформ

Французский орган охраны данных CNIL оштрафовал на 135 млн евро два подразделения компании Google и дочь компании Amazon.

Как передает Укринформ, об этом сообщает AFP.

Google LLC получил штраф в 60 млн евро, Google Ireland Limited – в 40 млн евро, а Amazon Europe Core заплатит 35 млн евро.

По данным CNIL, эти компании оштрафованы за "размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей без предварительного на то согласия и без предоставления достаточной информации".

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У регулятора объяснили, что когда пользователь посещал сайт Google.fr, несколько файлов cookie, которые используются в рекламных целях, автоматически размещались в его компьютере без каких-либо действий со стороны пользователя. Похожее происходило и при посещении Amazon.fr.

Как сообщал Укринформ, компания Facebook Inc может быть вынуждена продать свои ценные активы WhatsApp и Instagram после того, как Федеральная торговая комиссия США и почти все американские штаты подали иски, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

По материалам: Укринформ