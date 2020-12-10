В Huawei опровергли блокировку приложений Google на собственных устройствах

10.12.2020 17:14

Укринформ

Китайская компания Huawei опровергла информацию о блокировке фирменных приложений Google на собственных устройствах с процессорами Kirin.

Об этом говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении Укринформа.

«Huawei всегда поддерживает клиентов и их право использовать смартфоны и другие продукты на свой выбор, а также право на доступ к информации и удобство пользования. Тестировщики компании Huawei ежедневно проверяют работу фирменного интерфейса Emotion UI и корректность работы приложений, в том числе фирменных приложений Google», – сообщили в компании.

Huawei отметила, что после появления информации в СМИ о блокировке фирменных приложений Google на собственных устройствах с процессорами Kirin, работа приложений была проверена дополнительно. В результате проверки специалисты пришли к выводу, что все работает в нормальном режиме.

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«Huawei и в дальнейшем стремится предоставлять лучшие продукты и пользовательский опыт для потребителей», – отметили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что компания Google не просто запретила установку собственных программ на смартфоны Huawei, но сделала еще и так, чтобы любые программы стало невозможно устанавливать вручную на телефоны китайской компании.

По материалам: Укринформ