В США представили трехколесный электрокар с солнечной батареей

В США представили трехколесный электрокар с солнечной батареей

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08.12.2020 14:01

Укринформ

Американский стартап Aptera представил свой первый электрокар, который может проехать 1609 км без подзарядки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Отмечается, что транспортное средство частично заряжается благодаря солнечной энергии. Компания предлагает владельцам установить солнечную панель на крыше электрокара, которая может ежедневно добавлять от 26 до 65 километров.

Салон электрокара очень минималистичный и похож на интерьер автомобилей Model 3 и Model Y компании Tesla.

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Стоимость автомобиля, который может проехать 1609 км без подзарядки, составляет 44 900 долларов. Базовая модель с запасом хода 402 км стоит 25,9 тыс. долларов, 644 км – 29,8 тыс. долларов, 966 км – 34,6 тыс. долларов.

В США представили электрокар с запасом хода более 1,6 тысячи километров / Фото: autonews.autoua.net

Первые поставки автомобиля ожидаются в следующем году.

По материалам: Укринформ