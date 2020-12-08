Ученые впервые сгенерировали случайное число благодаря синтезу ДНК

07.12.2020 17:52

Укринформ

Ученые Цюрихского исследовательского университета в Швейцарии впервые сгенерировали большое случайное действительное число биохимическим методом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт университета.

Случайные числа необходимые в таких сферах, как игорный бизнес (игровые автоматы) и шифрование данных. Эти цифры действительно должны быть случайными, чтобы их не могли предвидеть даже те, кто имеют глубокие знания о способах генерирования случайных чисел.

Как правило, они генерируются физическими методами. Например, благодаря наименьшим высокочастотным движеним электронов электрическое сопротивление провода не постоянное, а немного колеблется непредсказуемым образом. Измерение этого фонового шума можно использовать для создания действительно случайных чисел.

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Швейцарские исследователи впервые использовали нефизический метод генерирования случайных чисел, основанный на биохимических сигналах.

В новом подходе ученые использовали синтез молекул ДНК – принятый химический метод исследования. Традиционно он необходим для получения точно определенной последовательности дезоксирибонуклеиновой кислоты. В случае генерирования случайного числа исследовательская группа построила молекулы ДНК с 64 «строительными блоками», в которых одна из четырех основ ДНК – аденин, тимин, гуанин и цитозин – была случайно расположена в каждой позиции. Ученые достигли этого благодаря использованию четырех блоков, а не одного.

В результате относительно простой синтез образовал комбинацию примерно трех квадриллионов отдельных молекул. Впоследствии ученые применили эффективный метод для определения последовательности ДНК пяти миллионов из них. Исследователи получили 12 мегабайтов данных и сохранили их в форме нулей и единиц на компьютере.

Целью исследователей была демонстрация того, что случайные результаты химических реакций можно использовать для создания идеальных случайных чисел.

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«Преимущество этого метода заключается в том, что огромное количество случайных чисел можно «хранить» в маленьком пространстве, в одной пробирке. Мы можем прочитать информацию и проанализировать ее в цифровой форме позже. Это было невозможно с использованием предыдущих методов», – сказал Роберт Грас, профессор Института химической и биоинженерии университета Цюриха.

По материалам: Укринформ