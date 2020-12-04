В Украине презентовали образовательный сериал об искусственном интеллекте

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04.12.2020 16:17

Укринформ

Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал об искусственном интеллекте.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Образовательный сериал для популяризации искусственного интеллекта, который мы запустили сегодня, воплощен при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, финансируемой швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом «Восточная Европа» и Фондом Innovabridge", – рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

По словам президента Фонда "Восточная Европа" Виктора Ляха, сериал создан для того, чтобы объяснить, на какой стадии находится развитие технологии искусственного интеллекта, в каких сферах можно его применять, а также развенчивает существующие мифы относительно этой технологии. В ближайшее время планируется создать специальные сериалы об искусственном интеллекте для старшеклассников и для людей с инвалидностью.

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Сериал рассказывает о том, что такое искусственный интеллект, какую пользу он приносит, какие риски связаны с использованием технологий и как такие технологии используют украинские и международные компании. Он состоит из 4 серий и уже доступен на платформе "Дія.Цифрова освіта".

По материалам: Укринформ