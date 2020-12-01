Технологии

Tesla обновила софт для электрокаров

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Tesla обновила софт для электрокаров

Tesla обновила софт для электрокаров

01.12.2020 09:37

Укринформ

Американская компания Илона Маска начала обновлять программное обеспечение собственных электрических автомобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Новый апдейт получил название «2020.48.5».

Отмечается, что в обновление включены, в частности: улучшения навигационной системы и интерфейс окна текстовых сообщений.

Количество обновлений будет зависеть от региона ведь например, апдейт к навигационной системе электрокара компании Маска доступен только в Китае.

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Ожидается, что новые функции будут со временем доступны для пользователей электрических автомобилей во всем мире.

Как сообщал Укринформ, в конце октября американская компания Tesla разработала новое программное обеспечение для беспилотного управления электрокарами и показала работу тестовой версии.

По материалам: Укринформ

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