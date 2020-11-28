Redmi представил свои первые смарт-часы

27.11.2020 11:29

Укринформ

Redmi, который является брендом китайской компании Xiaomi, представил свои первые умные часы Redmi Watch.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

В смарт-часах установлен цветной дисплей на 3,6 см. Разрешение устройства, которое весит всего 35 грамм, составляет 320 х 320 пикселей.

Часы доступны в трех цветах – черный, белый и синий. При этом, ремни можно дополнительно приобрести в розовом или зеленом цветах.

Redmi Watc также поддерживают Bluetooth 5.0 и NFC-платежи и являются водостойкими на глубине до 50 м.

Батарея может работать в течение семи дней при нормальном использовании и до 12 дней в режиме сохранения электроэнергии. Полная зарядка устройства займет 2 часа.

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Первые продажи начнутся 1 декабря в Китае. Стоимость одних смарт-часов 40 долларов США. Вероятно, компания будет продавать устройство вне Китая под названием Xiaomi Mi Watch Lite.

Как сообщал Укринформ, в октябре китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30S.

Фото: Redmi

По материалам: Укринформ