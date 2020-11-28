4G в Украине: как и когда он появится на дорогах и в поездах
4G в Украине: как и когда он появится на дорогах и в поездах
28.11.2020 11:34
Укринформ
В Украине покрытия 4G становится все краше. На сегодня 21141 город и село в Украине уже имеют интернет нового поколения.
Как передает Укринформ, об этом рассказывает 24 Техно.
Итак, как работает мобильный интернет в Украине и когда он появится на дорогах и в поездах.
Главные цели на ближайшие годы:
- перевести 100% всех государственных услуг в онлайн;
- научить базовой цифровой грамотности 6 миллионов украинцев;
- увеличить количество, долю ИТ в ВВП страны до 10% (сейчас эта доля составляет около 3,7-4,2%);
- обеспечить 95% украинцев высокоскоростным интернетом.
"С 1 июля 2020 года получили лучшее покрытие 4G более 5,4 миллиона украинцев в 9,1 тысячи населенных пунктах. Очень интересно, что 1,7 миллиона украинцев вообще впервые получили доступ к 4G. Вообще на сегодня 21 141 город и село в Украине уже имеют покрытие 4G", – отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.
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В НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) предложили перераспределить эти радиочастоты между всеми операторами мобильной связи.
Когда 4G появится на дорогах и железной дороге
Глава НКРСИ Александр Животовский отметил, что введение качественного интернета на железной дороге – должно быть приоритетным вопросом для "Укрзализныци". Он подчеркнул, что на сегодня существует много технических сложностей.
"До того, как в Украине появился интернет на LTE 900, все работало на других частотах, а те другие частоты просто не пробивали железный вагон", – говорит Животовский.
По словам Михаила Федорова, до середины декабря планируют разработать стратегический план покрытия дорог и железнодорожных путей.
фото: Unsplash
По материалам: Укринформ