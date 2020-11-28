Технологии

4G в Украине: как и когда он появится на дорогах и в поездах

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4G в Украине: как и когда он появится на дорогах и в поездах

4G в Украине: как и когда он появится на дорогах и в поездах

28.11.2020 11:34

Укринформ

В Украине покрытия 4G становится все краше. На сегодня 21141 город и село в Украине уже имеют интернет нового поколения.

Как передает Укринформ, об этом рассказывает 24 Техно.

Итак, как работает мобильный интернет в Украине и когда он появится на дорогах и в поездах.

Главные цели на ближайшие годы:

  • перевести 100% всех государственных услуг в онлайн;
  • научить базовой цифровой грамотности 6 миллионов украинцев;
  • увеличить количество, долю ИТ в ВВП страны до 10% (сейчас эта доля составляет около 3,7-4,2%);
  • обеспечить 95% украинцев высокоскоростным интернетом.

"С 1 июля 2020 года получили лучшее покрытие 4G более 5,4 миллиона украинцев в 9,1 тысячи населенных пунктах. Очень интересно, что 1,7 миллиона украинцев вообще впервые получили доступ к 4G. Вообще на сегодня 21 141 город и село в Украине уже имеют покрытие 4G", – отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации.

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В НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) предложили перераспределить эти радиочастоты между всеми операторами мобильной связи.

Когда 4G появится на дорогах и железной дороге

Глава НКРСИ Александр Животовский отметил, что введение качественного интернета на железной дороге – должно быть приоритетным вопросом для "Укрзализныци". Он подчеркнул, что на сегодня существует много технических сложностей.

"До того, как в Украине появился интернет на LTE 900, все работало на других частотах, а те другие частоты просто не пробивали железный вагон", – говорит Животовский.

По словам Михаила Федорова, до середины декабря планируют разработать стратегический план покрытия дорог и железнодорожных путей.

фото: Unsplash

По материалам: Укринформ

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