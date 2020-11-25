ЕС предоставит Украине €20 миллионов на развитие «цифры»

Обновлено

25.11.2020 19:28

Укринформ

Европейский Союз предоставит Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации, которой занимается Министерство цифровой трансформации.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке.

"9,6 млн евро станут первым финансовым вкладом, который получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA. Эстонская Академия электронного управления и Испанский фонд FIIAPP Spain помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и защите данных, развитию реестров", – отметил Федоров.

Финансирование также будет касаться:

разработки инфраструктуры для электронного управления;

модернизации государственных э-услуг и разработки услуг на портале Дія и в приложении Дія;

визуализации информации относительно доступа к широкополосному интернету в Украине;

продолжения подключения основных реестров к системе обмена данными "Трембита";

разработки общегосударственного персонального идентификатора – государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места жительства граждан;

смарт-Дії и развития доверительных услуг.

«Украина продолжает процесс цифровой трансформации. ЕС поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине, чтобы повысить конкурентоспособность страны, усовершенствовать электронные государственные услуги для граждан Украины и бизнеса и способствовать приближению Украины к Единому цифровому рынку ЕС», – отметил глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас.

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«Эстонская Академия электронного управления еще с 2012 года успешно осуществляет реализацию комплексных проектов по электронному управлению в Украине. Наиболее показательными плодами нашего предыдущего сотрудничества стали система обмена данными "Трембита" и информационная система «Улей» для центров предоставления административных услуг. Мы применяем передовой опыт, полученный во время развития цифрового правительства Эстонии, чтобы помочь Украине в дальнейших шагах к созданию более прозрачного и эффективного общества», – подчеркнул Ханнес Асток, исполнительный директор Академии электронного управления.

Как сообщал Укринформ, Минцифры уже сэкономило на закупках 2,8 млрд грн, ликвидировало схему с «налоговыми скрутками», а это 2 млрд грн дополнительных ежемесячных поступлений. Экономия благодаря электронным услугам – около 495 млн грн в год, антикоррупционный эффект – 841 млн грн.

По материалам: Укринформ