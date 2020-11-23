Huawei запатентовала смартфон с «термометром»

23.11.2020 15:21

Укринформ

Компания Huawei зарегистрировала патент на изготовление смартфонов с возможностью измерять температуру тела.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Gizmochina.

Патент получил название «Мобильный телефон с графическим предназначенным для пользователя интерфейсом для измерения температуры и отображения результатов».

В описании патента говорится, что после измерения температуры человека или объекта с помощью камеры мобильного телефона или планшета результат можно посмотреть на экране устройства.

Отмечается, что компания выпустила уже два смартфона с этой функцией. Это Huawei Honor Play 4 Pro, продажи которого стартовали в июне, и Huawei Mate 40 RS Porsche Design. Оба имеют специальные инфракрасные датчики, которые могут измерить температуру от -20°C до + 100°C.

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Как сообщал Укринформ, китайская компания Huawei имеет планы продать свой бюджетный бренд Honor за 100 миллиардов юаней ($15,2 миллиарда) консорциуму, который возглавляет дистрибьютор гаджетов Digital China и правительство города Шэньчжэнь.

По материалам: Укринформ