В Microsoft заявили о нападениях на разработчиков вакцини от коронавируса

В Microsoft заявили о нападениях на разработчиков вакцини от коронавируса

14.11.2020 09:20

Укринформ

В Microsoft за последние месяцы зафиксировали несколько хакерских атак на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса.

Как передает Укринформ, об это заявил вице-президент по безопасности Microsoft Том Берт

«У атакованных компаний вакцины находятся на разных этапах клинических испытаний. Также объектами хакерской злонамеренной деятельности стали клиническая исследовательская организация и компания, разработавшая тест на COVID-19. Большая часть организаций, ставших мишенью хакеров, имеют контракты или получают прямые инвестиции от государственных органов своих стран», – заявил Том Берт.

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Атаки с целью взлома личных аккаунтов сотрудников компаний совершали группы хакеров из России и КНДР путем перебора и «распыления» паролей. В частности, группы Zinc и Cerium использовали фишинговые рассылки, притворяясь представителями Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал Укринформ, по даным ресурса Worldometer, по состоянию на утро 14 ноября в мире зафиксировано 53 766 702 случаев коронавируса, в частности 1 309 703 человека умерли и 37 535 282 выздоровели.

По материалам: Укринформ