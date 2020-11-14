Киевстар увеличил покрытие 4G на Днепропетровщине и Харьковщине

13.11.2020 15:42

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» увеличил покрытие 4G в 235 населенных пунктах Днепропетровской и Харьковской областей.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«В зону покрытия высокоскоростного мобильного интернета вошли 235 населенных пунктов, где проживают 72 тысячи человек. Мобильная связь 4G стала доступна в селах Беляевка, Волохов Яр, Губаревка, Двуречная, Сахновщина, Староверовка (Харьковской), Васильевка, Водяное, Златоустовка, Миролюбовка, Новокалиновка, Новоалександровка, Павлополье (Харьковской). Для улучшения 4G покрытия в этих населенных пунктах Киевстар включил 27 базовых станций на частотах LTE 900. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тысяч», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Киевстар уже обеспечил возможность доступа к связи 4G для более 85% населения. За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн.

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В пресс-службе напомнили, что скоростной мобильный интернет создает новые возможности для частного бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам и пр. Чтобы воспользоваться скоростной мобильной передачей данных, достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и соответствующей SIM-карты (USIM).

Как сообщал Укринформ, мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря рефармингу (обмену) радиочастот диапазона 900 МГц. Базовые станции этого диапазона имеют наибольший радиус действия и обеспечивают качественное покрытие далеко за пределами населенных пунктов. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра в этом диапазоне. В результате телеком-регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами, что дало возможность для развития 4G/LTE по всей Украине.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ