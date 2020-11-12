Технологии

SpaceX провела последний тест ракеты перед запуском на МКС

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SpaceX провела последний тест ракеты перед запуском на МКС

SpaceX провела последний тест ракеты перед запуском на МКС

12.11.2020 11:35

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска протестировала ракету-носитель Falcon 9, которая отправит космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию ​​(МКС).

Как передает Укринформ, об этом сообщила компания в Твиттере.

«Завершен статический огневой тест Falcon 9», – заявили в SpaceX.

В компании Маска добавили, что нацелены на запуск первой операционной миссии Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на борту в воскресенье 15 ноября в 2:49 часов по Киеву.

SpaceX также отметила, что сейчас их команда будет продолжать мониторить погоду в районе запуска ракеты-носителя.

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Как сообщал Укринформ, 8 ноября члены экипажа первого регулярного полета новейшего американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне старта к Международной космической станции. В состав экипажа корабля Crew Dragon-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соича Ногучи. Их миссия на МКС продолжится шесть месяцев.

По материалам: Укринформ

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